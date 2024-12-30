Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар отверг обвинения Владимира Зеленского в адрес премьер-министра республики Роберта Фицо, которого бывший комик ранее осудил за якобы «открытие второго фронта» против Украины из-за возможного прекращения энергоснабжения.

«Мы отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором безосновательно балагурит Владимир Зеленский, а также о каком-то мнимом союзе с Владимиром Путиным», — пишет Бланар.

Он подчеркнул, что Словакия, как и Евросоюз в целом, продолжает оказывать поддержку Украине и её народу в это трудное время. Киеву не стоит создавать ненужных врагов в условиях существующего сотрудничества, призвал дипломат.