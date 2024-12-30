МИД Словакии счёл глупостью обвинения Зеленского в адрес Фицо о втором фронте
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар отверг обвинения Владимира Зеленского в адрес премьер-министра республики Роберта Фицо, которого бывший комик ранее осудил за якобы «открытие второго фронта» против Украины из-за возможного прекращения энергоснабжения.
«Мы отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором безосновательно балагурит Владимир Зеленский, а также о каком-то мнимом союзе с Владимиром Путиным», — пишет Бланар.
Он подчеркнул, что Словакия, как и Евросоюз в целом, продолжает оказывать поддержку Украине и её народу в это трудное время. Киеву не стоит создавать ненужных врагов в условиях существующего сотрудничества, призвал дипломат.
«Всё это может быстро обернуться против самой Украины», — заключил дипломат.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский критически высказался по поводу заявления Роберта Фицо о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину в случае прекращения транзита газа из РФ. Зеленский заявил, что подобные высказывания могут быть восприняты как попытка втянуть Словакию в «игры России» с целью навредить Незалежной.
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