Лавров: Ирано-израильская конфронтация подошла к опасной черте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что ирано-израильская конфронтация подошла к опасной черте, а «дуга насилия» на Ближнем Востоке продолжает расширяться. По его словам, хроническая напряжённость в регионе и частые эскалации являются результатом безответственных действий США, которые «активно вмешиваются во внутренние дела арабских стран» и прокладывают «искусственные разделительные линии».
Лавров отметил, что ситуация в регионе заметно ухудшилась в октябре прошлого года, когда дестабилизация военно-политической обстановки привела к расширению конфликта, затронув Ливан и Красное море.
«С последствиями авантюр США и их сателлитов до сих пор борются народы Ирака и Ливии. Источник хронической напряжённости — то и дело вспыхивающий палестино-израильский конфликт, в котором Вашингтон захотел играть единоличную посредническую роль», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Министр добавил, что Россия продолжит способствовать решению конфликтов в регионе. Однако последнее слово должно оставаться за их непосредственными участниками.
«Ведущая роль в процессе нормализации ситуации должна принадлежать самим ближневосточным государствам. Готовы их в этом поддерживать», — заключил Лавров.
В рамках того же интервью Лавров заявил, что Россия готова к возобновлению политического диалога с США, но только при условии, что Вашингтон сделает первый шаг. При этом Москву категорически не устраивают предложения по Украине, исходящие от избранного президента Штатов Дональда Трампа. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что РФ против «заморозки» конфликта и согласна только на полное его прекращение.
Telegram / МИД России