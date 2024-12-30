Лавров: Ирано-израильская конфронтация подошла к опасной черте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что ирано-израильская конфронтация подошла к опасной черте, а «дуга насилия» на Ближнем Востоке продолжает расширяться. По его словам, хроническая напряжённость в регионе и частые эскалации являются результатом безответственных действий США, которые «активно вмешиваются во внутренние дела арабских стран» и прокладывают «искусственные разделительные линии».

Лавров отметил, что ситуация в регионе заметно ухудшилась в октябре прошлого года, когда дестабилизация военно-политической обстановки привела к расширению конфликта, затронув Ливан и Красное море.

«С последствиями авантюр США и их сателлитов до сих пор борются народы Ирака и Ливии. Источник хронической напряжённости — то и дело вспыхивающий палестино-израильский конфликт, в котором Вашингтон захотел играть единоличную посредническую роль», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что Россия продолжит способствовать решению конфликтов в регионе. Однако последнее слово должно оставаться за их непосредственными участниками.