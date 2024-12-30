Гутерриш выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Южной Корее

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш прокомментировал авиакатастрофу, которая произошла в Южной Корее 29 декабря и унесла жизни 179 человек. Он выразил родным жертв соболезнования, сообщает пресс-служба ООН.

«Генеральный секретарь глубоко опечален новостью об авиакатастрофе в провинции Муан в Республике Корея, в результате которой погибли 179 человек. Он выражает искренние соболезнования семьям погибших и солидарность с народом и правительством Республики Корея в это сложное время», — говорится в документе.