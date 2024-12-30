Всего одна монета: Этот ритуал в день пророка Даниила 30 декабря привлечёт благополучие и достаток

30 декабря является особенным днём для православных верующих. В канун Нового года они чтят пророка Даниила Зимоуказчика, который мог истолковывать числа и знаки. В этот день принято ходить в храмы для молитв и чтения священных текстов, проводить обряды очищения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также в народе считается, что Даниил приносит с собой плохую погоду, поэтому людям следует подготовиться к настоящим зимним морозам после 30 декабря. В связи с продолжением Рождественского поста запрещается есть молочные и мясные продукты даже в честь праздника. Для привлечения достатка и благополучия в Новом году принято класть монету в карман и носить её с собой.

Есть ещё ряд примет, связанных с этим днём. Например, если на деревьях появился иней, то через неделю будет тепло. Ясные дни в Рождественский пост сулят хороший урожай летом и осенью. Сны в ночь на 30 декабря вещие.