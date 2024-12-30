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30 декабря, 08:39

Белоусов созвонился с детьми, чьи мечты исполнит в рамках «Ёлки желаний»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов пообщался по телефону с детьми военных, чьи новогодние желания выполнит в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В ходе разговора девятилетний Иван из Тульской области, мечтающий о поездке в Санкт-Петербург, рассказал министру обороны РФ, что учится в 3-м классе, любит животных и больше всего хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов. Глава военного ведомства, помимо зоопарка, предложил Ивану обширную культурную программу, включая Военно-морской музей, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Северной столицы», — сообщили в МО РФ.

Сообщается, что отец Ивана пребывает в зоне СВО и награждён орденом мужества и медалями «Жукова» и «Суворова». Также Белоусов поговорил с Викторией из Ростова-на-Дону, её братом Егором и их мамой. Все они мечтают посетить военный парад в Москве. Министр отметил, что ожидает их в столице. Также он пригласил семью в Центральный музей Вооружённых сил Российской Федерации, Центральный военно-патриотический парк «Патриот», а также в ряд других знаковых мест столицы.

Лавров в рамках «Ёлки желаний» исполнит сразу две детские мечты, связанные с «Любэ»
Лавров в рамках «Ёлки желаний» исполнит сразу две детские мечты, связанные с «Любэ»

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Ёлка желаний». Ребята рассказали Мишустину новогоднее стихотворение, а в ответ премьер процитировал отрывок из мультфильма «Когда зажигаются ёлки»: «Говорят, на Новый год, что ни пожелается – всё всегда произойдёт, всё всегда…».

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Николай Рюмин
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