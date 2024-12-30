В Китае пытаются бороться с арестами бизнесменов
FT: Китай пытается остановить волну задержаний крупных бизнесменов
Китайские власти прикладывают усилия, чтобы притормозить волну арестов предпринимателей по всей стране. Деловое сообщество пребывает в сильном напряжении от такой тенденции и негативно влияет на экономическую сферу, сообщает Financial Times.
Сообщается, что за уходящий год в Китае было арестовано более 80-ти компаний, акции которых торгуются на биржах Шанхая и Шэньчжэня. Журналисты добавили, что некоторые задержания были безосновательными. Часто этим занимались власти регионов, где не велась деловая деятельность. Это уже прозвали «рыбалкой на дальние дистанции».
Эксперты считают, что волна арестов может быть вызвана ухудшением финансового состояния местных властей на фоне снижения доходов от торговли землёй.
Недавно экс-секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за коррупционные преступления. Ранее китайскому чиновнику Чэнь Цзисину вынесли крайне жёсткий приговор за взятки почти на 40 млн долларов.
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