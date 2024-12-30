В Китае пытаются бороться с арестами бизнесменов

Китайские власти прикладывают усилия, чтобы притормозить волну арестов предпринимателей по всей стране. Деловое сообщество пребывает в сильном напряжении от такой тенденции и негативно влияет на экономическую сферу, сообщает Financial Times.

Сообщается, что за уходящий год в Китае было арестовано более 80-ти компаний, акции которых торгуются на биржах Шанхая и Шэньчжэня. Журналисты добавили, что некоторые задержания были безосновательными. Часто этим занимались власти регионов, где не велась деловая деятельность. Это уже прозвали «рыбалкой на дальние дистанции».