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Регион
30 декабря, 10:58

Воробьёв рассказал о преимуществе российской киноиндустрии над Голливудом

Алексей Воробьёв: В Голливуде условия для актёров более жёсткие, чем в России

Алексей Воробьёв. Фото © VK / Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв. Фото © VK / Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв назвал разницу российской киноиндустрии и Голливуда. Артист, который успел засветиться не только в отечественном, но и в зарубежном кино заявил, что за океаном даже к звёздам относятся более жёстко.

В первую очередь он рассказал о дисциплине на съёмочной площадке. Актёры должны явиться к назначенному времени даже если их смена начинается позже. В России в этом плане менее суровые меры.

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«Если смена начинается в 5:30 утра, артист обязан быть в это время на площадке, даже если она в двух часах езды, а его сцена снимается вечером. Никто не будет входить в твоё положение и идти тебе навстречу, никто не будет мириться ни с какими капризами артистов, кто бы они ни были», — заявил любимец публики в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, в августе Воробьёв блистал на премьере фильма «Рейган» в Голливуде, в котором он исполнил роль молодого агента КГБ. Российский актёр играл вместе с оскароносной звездой Джоном Войтом и отцом Анджелины Джоли. В России же исполнитель ведёт сразу несколько шоу на ТВ, а также иногда выступает на корпоративах. По некоторым данным, за один концерт он просит 9 млн рублей.

Алёна Зиновьева
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