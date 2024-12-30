Воробьёв рассказал о преимуществе российской киноиндустрии над Голливудом

Алексей Воробьёв назвал разницу российской киноиндустрии и Голливуда. Артист, который успел засветиться не только в отечественном, но и в зарубежном кино заявил, что за океаном даже к звёздам относятся более жёстко.

В первую очередь он рассказал о дисциплине на съёмочной площадке. Актёры должны явиться к назначенному времени даже если их смена начинается позже. В России в этом плане менее суровые меры.

«Если смена начинается в 5:30 утра, артист обязан быть в это время на площадке, даже если она в двух часах езды, а его сцена снимается вечером. Никто не будет входить в твоё положение и идти тебе навстречу, никто не будет мириться ни с какими капризами артистов, кто бы они ни были», — заявил любимец публики в беседе с «Газетой.ru».