Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что удар по его самолёту в Сане нанёс Израиль

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обвинил Израиль в авиаударе по аэропорту Саны, где в тот момент готовился к вылету его самолёт. Взрывы прогремели в нескольких метрах от борта гендира ВОЗ. Внутри также находились члены делегации ООН, а командир воздушного судна и вовсе был ранен.