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30 декабря, 22:35

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что удар по его самолёту в Сане нанёс Израиль

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обвинил Израиль в авиаударе по аэропорту Саны, где в тот момент готовился к вылету его самолёт. Взрывы прогремели в нескольких метрах от борта гендира ВОЗ. Внутри также находились члены делегации ООН, а командир воздушного судна и вовсе был ранен.

«Это нападение привело к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям и стало ещё одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медики в зонах военных действий по всему миру», — посетовал он.

Не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске
Не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске

Напомним, что авиация ЦАХАЛ ударила по столице Йемена 26 декабря. Глава ВОЗ ранее признавался, что лишь чудо уберегло его от гибели в тот роковой день.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Артём Гапоненко
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