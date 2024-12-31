В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолёты ради безопасности
Аэропорт Казани временно закрыт для приёма и отправки рейсов ради безопасности воздушных судов. Об ограничениях объявили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – информирует служба.
Напомним, в аэропорту Казани вводили временные ограничения с 06:00 по московскому времени 28 декабря. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы авиагавани принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Ограничения отменили спустя два часа.
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