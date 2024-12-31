В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»

Аэропорт Казани временно закрыт для приёма и отправки рейсов ради безопасности воздушных судов. Об ограничениях объявили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – информирует служба.