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Регион
31 декабря, 05:37

В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолёты ради безопасности

Аэропорт Казани временно закрыт для приёма и отправки рейсов ради безопасности воздушных судов. Об ограничениях объявили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – информирует служба.

Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковёр»
Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковёр»

Напомним, в аэропорту Казани вводили временные ограничения с 06:00 по московскому времени 28 декабря. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы авиагавани принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Ограничения отменили спустя два часа.

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Shutterstock / FOTODOM / KONSTANTIN_SHISHKIN

Андрей Бражников
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