Дональд Трамп может решит украинский конфликт только одним способом. Для этого республиканцу необходимо свернуть любую деятельность на киевском направлении. Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер в интервью Dialogue Works.

«Дональд Трамп должен понять, <...> что лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой», — сказал он.

Он также объяснил, что Россия готова выслушать идеи Трампа по урегулированию, но примет только конструктивные предложения, учитывающие первопричины конфликта. Риттер также подчёркивает, что республиканцу стоит обратиться к настоящим экспертам в данной области, а не к политикам и спецслужбам, которые предоставляют ему недостоверную информацию.