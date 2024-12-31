Трампу дали неожиданный совет для ускорения капитуляции Киева
Риттер: Трамп должен свернуть любую деятельность на киевском направлении
Дональд Трамп может решит украинский конфликт только одним способом. Для этого республиканцу необходимо свернуть любую деятельность на киевском направлении. Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер в интервью Dialogue Works.
«Дональд Трамп должен понять, <...> что лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой», — сказал он.
Он также объяснил, что Россия готова выслушать идеи Трампа по урегулированию, но примет только конструктивные предложения, учитывающие первопричины конфликта. Риттер также подчёркивает, что республиканцу стоит обратиться к настоящим экспертам в данной области, а не к политикам и спецслужбам, которые предоставляют ему недостоверную информацию.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что он сумеет закончить украинский конфликт на Украине, а также завершит события между странами Ближнего Востока. Он заявил, что сможет предотвратить третью мировую войну. Помимо этого будущий президент улучшить состояние американских городов и снизит рост преступности.
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