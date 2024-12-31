В Германии призвали население экономить газ

В текущем отопительном сезоне, который длится с октября по декабрь, потребление газа в Германии увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти призывают граждан продолжать экономить газ. Об этом сообщает медиагруппа Funke.

«В любом случае по-прежнему стоит и дальше экономить газ и тем самым снизить нагрузку на собственный кошелёк», — заявил руководитель регулятора Клаус Мюллер.