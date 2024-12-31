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31 декабря, 14:06

В Германии призвали население экономить газ

В текущем отопительном сезоне, который длится с октября по декабрь, потребление газа в Германии увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти призывают граждан продолжать экономить газ. Об этом сообщает медиагруппа Funke.

«В любом случае по-прежнему стоит и дальше экономить газ и тем самым снизить нагрузку на собственный кошелёк», — заявил руководитель регулятора Клаус Мюллер.

Сейчас газохранилища в Германии заполнены примерно на 80%. Кроме того, потребление газа за период с октября по декабрь текущего года оказалось на 9,7% ниже среднего уровня, зафиксированного в 2018–2021 годах.

Ранее Евросоюз заявил, что готов к остановке транзита российского газа через Украину. Подготовка к этому решению длилась около года. Также альянс занимался обеспечением альтернативных поставок для затронутых решением государств. При этом, с 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа на Украине повысится в четыре раза.

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Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Полина Никифорова
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