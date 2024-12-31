ЕС заявил о готовности к остановке транзита российского газа через Украину

Европа готова к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, даже несмотря на страх со стороны нескольких стран, например Словакии. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Более года Еврокомиссия вместе с её членами работала над подготовкой к прекращению транзита газа. ЕС также занимался обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В Киеве сообщили, что поставки топлива прекратятся 1 января 2025 года в 07:00 по местному времени (06:00 по московскому времени). Президент России Владимир Путин отметил, что заключить новый контракт с Украиной до конца года уже не удастся. В то же время он добавил, что Россия будет готова возобновить транзит через Польшу.