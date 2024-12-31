Дальний Восток встретил Новый год

Новый, 2025 год, продолжает шагать по России. В 17:00 он наступил в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, а также части Якутии.

Во Владивостоке 31 декабря 2024 года на Центральной площади проходит праздничная программа с развлекательными номерами, концертом, фейерверком, катком и горкой.

В Хабаровске главная городская ель установлена на площади Ленина. Также там оборудовали каток и установили арт-объекты. В новогоднюю ночь и все каникулы на площади проходят праздничные гулянья и работает ярмарка сувениров.