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31 декабря, 14:52

Дальний Восток встретил Новый год

В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО встретили 2025 год

Новый, 2025 год, продолжает шагать по России. В 17:00 он наступил в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, а также части Якутии.

Во Владивостоке 31 декабря 2024 года на Центральной площади проходит праздничная программа с развлекательными номерами, концертом, фейерверком, катком и горкой.

В Хабаровске главная городская ель установлена на площади Ленина. Также там оборудовали каток и установили арт-объекты. В новогоднюю ночь и все каникулы на площади проходят праздничные гулянья и работает ярмарка сувениров.

В ЕАО Новый год встретили весело, сообщают местные власти. Предновогодняя программа продолжалась в течение часа. Творческие коллективы и местные артисты создали особую атмосферу ожидания наступления Нового года. На площади отгадывали зимние загадки, пели песни, катались с горок и делали фото на память.

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Напомним, первыми 2025 год встретили жители Камчатки и Чукотки. Там он наступил в 15:00 мск. Через час праздник начали отмечать на Колыме и Сахалине.

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eao.ru

Никита Никонов
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