В Крыму начнут отключать мобильный интернет в новогодние праздники

В Крыму в праздничные дни могут отключить мобильный интернет ради обеспечения безопасности. Такие меры будут предприняты для обеспечения безопасности населения, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых (исторических) регионов», — написал Крючков.

Советник главы региона уточнил, что отключения мобильного интернета могут происходить в любое время суток, а не только ночью. При этом сотовая связь останется доступной, а кабельные и интернет-провайдеры продолжат предоставлять свои услуги в обычном режиме.