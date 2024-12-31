Воспитанники Дома Малютки в Забайкалье поздравили бойцов СВО с Новым годом
Бойцов СВО продолжают поздравлять граждане России и теперь самые тёплые слова прозвучали от малышей из Дома Малютки Забайкальского края. Воспитанники записали видое-поздравление и даже сделали символические сюрпризы для солдат.
Поздравление бойцам СВО от воспитанников Дома Малютки Забайкальского края. Видео © Telegram / Наталия Эпова
«Наши маленькие снеговички из Дома Малютки поздравляют защитников с Новым годом! Детские желания сбываются», — написала уполномоченная по правам ребёнка в регионе Наталия Эпова.
Дети подготовили настоящие подарки для наших военнослужащий. В рамках предстоящий праздников воспитанники вместе с преподавателями сделали различные новогодние открытки и пожелали бойцам поскорее вернуться домой.
Ранее с наступающими Новым годом россиян и военнослужащих поздравила уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Омбудсмен также поблагодарила солдат за самоотверженное выполнение своего долга и призвала граждан России встретить этот праздник в кругу семьи.
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