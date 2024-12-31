Воспитанники Дома Малютки в Забайкалье поздравили бойцов СВО с Новым годом

Бойцов СВО продолжают поздравлять граждане России и теперь самые тёплые слова прозвучали от малышей из Дома Малютки Забайкальского края. Воспитанники записали видое-поздравление и даже сделали символические сюрпризы для солдат.

Поздравление бойцам СВО от воспитанников Дома Малютки Забайкальского края. Видео © Telegram / Наталия Эпова

«Наши маленькие снеговички из Дома Малютки поздравляют защитников с Новым годом! Детские желания сбываются», — написала уполномоченная по правам ребёнка в регионе Наталия Эпова.

Дети подготовили настоящие подарки для наших военнослужащий. В рамках предстоящий праздников воспитанники вместе с преподавателями сделали различные новогодние открытки и пожелали бойцам поскорее вернуться домой.