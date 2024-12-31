Фрукты и извинения: Родные виновника ДТП на Пхукете приезжали в больницу к пострадавшей россиянке

Семья виновника ДТП в Таиланде приезжала в больницу, чтобы навестить пострадавшую, которой насквозь пробило ногу во время поездки на мопеде. Супруг Светланы рассказал, что скоро пара должна встретиться с водителем в полиции и, возможно, «договориться на мировую». Об этом сообщает «Газета.ru».

Мужчина поделился, что суд установит степень вины каждого участника ДТП. А перед этим будет организована встреча, на которой у всех будет возможность договориться на мировую. В медицинское учреждение уже приезжал внук водителя со своей женой и ребёнком, который привёз большую корзину фруктов. Семья извинилась перед Евгением и Светланой, но пока ничего не предлагала.

«Пока ничего не предлагали. Это делается при полиции, как ответил следователь. Водитель тоже дал показания. После 3 января будет очередная встреча в полиции», — рассказал супруг пострадавшей.

Евгений отметил, что лечение его жены продолжается без остановки, несмотря на то, что собрать 9 миллионов рублей по счёту из больницы ещё не удалось. Он поделился, что есть определённый прогресс, однако на бедре мышцы и кожи образовался сепсис. Врачи провели уже четыре операции, поставили дренажи на бедра и назначили специальные препараты. Возможно, Светлане понадобится пересадка кожи.

«Сумму всю ещё не собрали, но огромное спасибо всем, кто помогает. Это позволяет продолжить лечение без остановки, что очень важно и поможет быстрее вернуться на родину», — отметил мужчина.