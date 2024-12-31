Фрукты и извинения: Родные виновника ДТП на Пхукете приезжали в больницу к пострадавшей россиянке
Семья виновника ДТП на Пхукете приезжала в больницу к россиянке
Железная балка насквозь пробила ногу российской туристки во время поездки на мопеде в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT
Семья виновника ДТП в Таиланде приезжала в больницу, чтобы навестить пострадавшую, которой насквозь пробило ногу во время поездки на мопеде. Супруг Светланы рассказал, что скоро пара должна встретиться с водителем в полиции и, возможно, «договориться на мировую». Об этом сообщает «Газета.ru».
Мужчина поделился, что суд установит степень вины каждого участника ДТП. А перед этим будет организована встреча, на которой у всех будет возможность договориться на мировую. В медицинское учреждение уже приезжал внук водителя со своей женой и ребёнком, который привёз большую корзину фруктов. Семья извинилась перед Евгением и Светланой, но пока ничего не предлагала.
«Пока ничего не предлагали. Это делается при полиции, как ответил следователь. Водитель тоже дал показания. После 3 января будет очередная встреча в полиции», — рассказал супруг пострадавшей.
Евгений отметил, что лечение его жены продолжается без остановки, несмотря на то, что собрать 9 миллионов рублей по счёту из больницы ещё не удалось. Он поделился, что есть определённый прогресс, однако на бедре мышцы и кожи образовался сепсис. Врачи провели уже четыре операции, поставили дренажи на бедра и назначили специальные препараты. Возможно, Светлане понадобится пересадка кожи.
«Сумму всю ещё не собрали, но огромное спасибо всем, кто помогает. Это позволяет продолжить лечение без остановки, что очень важно и поможет быстрее вернуться на родину», — отметил мужчина.
Напомним, туристы ехали на мопеде, когда металлическая балка выпала из грузовика и пробила женщине ногу насквозь, раздробив кость. Всё произошло на крутом повороте, где они двигались со скоростью 30 км/ч. Навстречу им ехал грузовик, который внезапно выскочил на их полосу. Девушка чудом выжила, но сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице. Страховая компания сообщила, что лимит на медицинские расходы исчерпан. Евгений попросил помощи у россиян. 42-летний мужчина и его 40-летняя жена проживают в Нижнем Новгороде, дома их ждут трёхлетний сын и 13-летняя дочь.