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31 декабря, 20:44

Жителям Подмосковья рассказали, сколько стоит услуга «Дед Мороз на час»

В Подмосковье услуги Деда Мороза стоят около трёх тысяч рублей в час

В Подмосковье организовать для ребёнка незабываемое новогоднее представление с участием зимних волшебников можно примерно за три тысячи рублей в час. Аналитики отмечают, что с 2023 года цены остались практически на прежнем уровне. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За стандартный рабочий день в восемь часов Дед Мороз и Снегурочка из Московской области могут заработать около 24 тысяч рублей. При этом количество предложений от аниматоров увеличивается быстрее, чем спрос. За год число объявлений от Дедов Морозов и Снегурочек выросло на 84%, в то время как спрос увеличился только на четверть.

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Ранее был составлен топ-4 самых выгодных подработок на Новый год. В некоторых местах готовы платить до 150 тысяч рублей.

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Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Никита Никонов
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