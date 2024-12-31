Жителям Подмосковья рассказали, сколько стоит услуга «Дед Мороз на час»

В Подмосковье организовать для ребёнка незабываемое новогоднее представление с участием зимних волшебников можно примерно за три тысячи рублей в час. Аналитики отмечают, что с 2023 года цены остались практически на прежнем уровне. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За стандартный рабочий день в восемь часов Дед Мороз и Снегурочка из Московской области могут заработать около 24 тысяч рублей. При этом количество предложений от аниматоров увеличивается быстрее, чем спрос. За год число объявлений от Дедов Морозов и Снегурочек выросло на 84%, в то время как спрос увеличился только на четверть.