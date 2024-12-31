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Регион
31 декабря, 19:33

Хитрый житель Астаны 10 лет получал пенсию в России и Казахстане, а теперь попал под суд

С мужчины, 10 лет получавшего пенсию в РФ и Казахстане, взыскали 8,9 млн тенге

Житель Астаны, имеющий гражданства Казахстана и России, незаконно получал пенсию в обоих государствах. Это длилось десять лет, и вот теперь суд взыскал с него 8,9 миллиона тенге (17 тысячч долларов или 1,73 млн рублей) незаконной полученной пенсии. Об этом проинформировала пресс-служба Прокуратуры Астаны

«Житель города, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты. <…> По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге», — сообщили в прокуратуре.

По соглашению о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, принятом 13 марта 1992 года, если пенсионер переезжает из одной страны содружества в другую, выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается при условии, что законы государства по новому месту жительства предусматривают выплаты такого вида пенсии.

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Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Никита Никонов
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