Киевская городская администрация получила нового руководителя
Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской городской администрации
Тимур Ткаченко. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timurtkachenko
Владимир Зеленский утвердил Тимура Ткаченко на должность главы Киевской городской администрации. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы режима. Причины для кадровых перестановок не раскрыты.
Ткаченко сменил на этом посту Сергея Попко, который ранее возглавлял администрацию. Новое назначение сопровождается подтверждением ряда других кадровых решений, в том числе назначения Андрея Тупикова на пост начальника контрразведки СБУ. Тупиков, ранее служивший в МВД, теперь будет отвечать за контрразведывательную работу.
Ранее депутат Верховной рады Украины призвал Зеленского уйти в отставку вместе с действующим президентом США Джо Байденом. По словам Дубинского, хозяин Белого дома выделил $2,5 миллиарда Киеву, чтобы удовлетворить американских и украинских лоббистов, поддерживающих затягивание конфликта.