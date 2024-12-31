Киевская городская администрация получила нового руководителя

Владимир Зеленский утвердил Тимура Ткаченко на должность главы Киевской городской администрации. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы режима. Причины для кадровых перестановок не раскрыты.

Ткаченко сменил на этом посту Сергея Попко, который ранее возглавлял администрацию. Новое назначение сопровождается подтверждением ряда других кадровых решений, в том числе назначения Андрея Тупикова на пост начальника контрразведки СБУ. Тупиков, ранее служивший в МВД, теперь будет отвечать за контрразведывательную работу.