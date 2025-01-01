Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 05:42

Один украинский беспилотник уничтожен в новогоднюю ночь над регионами РФ

В ночь на среду, 1 января, когда вся страна отмечала Новый год, киевский режим вновь пытался атаковать российские регионы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за это время уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, доложили сегодня утром в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки
Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Удар по нашим территориям был нанесён врагом уже в первые минуты Нового года. Атаки были совершены на Белгородскую и Курскую области. В первом регионе в двух многоквартирных домах города были повреждены окна, также сообщалось об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. А под Курском обошлось без значимых разрушений

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar