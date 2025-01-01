Один украинский беспилотник уничтожен в новогоднюю ночь над регионами РФ

В ночь на среду, 1 января, когда вся страна отмечала Новый год, киевский режим вновь пытался атаковать российские регионы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за это время уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, доложили сегодня утром в Минобороны РФ.

Удар по нашим территориям был нанесён врагом уже в первые минуты Нового года. Атаки были совершены на Белгородскую и Курскую области. В первом регионе в двух многоквартирных домах города были повреждены окна, также сообщалось об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. А под Курском обошлось без значимых разрушений