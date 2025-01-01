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1 января, 12:52

Карякин назвал абсурдом двойную победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин назвал абсурдом двойную победу соотечественника Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

«Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды отыграв основное и дополнительное время вместо пробития пенальти просто…согласились на ничью? Абсурд!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Гроссмейстер отметил, что это против всех правил и признался, что у него остались максимально странные впечатления от турнира.

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Как писал Life.ru, Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. В финале скандинав выиграл первые две партии, однако россиянин смог отыграться. Три следующие партии гроссмейстеры свели вничью, после чего Карлсен предложил оппоненту разделить победу. Ян ответил согласием, а организаторы оказались не против. Президент РФ Владимир Путин поздравил Непомнящего с победой.

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ТАСС / Сергей Булкин

Никита Никонов
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