Карякин назвал абсурдом двойную победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ по блицу
Российский шахматист Сергей Карякин назвал абсурдом двойную победу соотечественника Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.
«Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды отыграв основное и дополнительное время вместо пробития пенальти просто…согласились на ничью? Абсурд!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
Гроссмейстер отметил, что это против всех правил и признался, что у него остались максимально странные впечатления от турнира.
Как писал Life.ru, Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. В финале скандинав выиграл первые две партии, однако россиянин смог отыграться. Три следующие партии гроссмейстеры свели вничью, после чего Карлсен предложил оппоненту разделить победу. Ян ответил согласием, а организаторы оказались не против. Президент РФ Владимир Путин поздравил Непомнящего с победой.
ТАСС / Сергей Булкин