Карякин назвал абсурдом двойную победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин назвал абсурдом двойную победу соотечественника Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

«Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды отыграв основное и дополнительное время вместо пробития пенальти просто…согласились на ничью? Абсурд!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Гроссмейстер отметил, что это против всех правил и признался, что у него остались максимально странные впечатления от турнира.