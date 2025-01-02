Более 600 машин скопилось в очереди у Крымского моста
Днём 2 января на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани наблюдаются огромные автомобильные очереди. По данным на 13:00 мск, там скопилось более 600 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 235 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Уточняется, что время ожидания составляет около часа с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Чёрного моря. Кроме того, у берегов Севастополя были сбиты четыре воздушные цели.
Rosavtodor.ru