Более 600 машин скопилось в очереди у Крымского моста

Днём 2 января на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани наблюдаются огромные автомобильные очереди. По данным на 13:00 мск, там скопилось более 600 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.