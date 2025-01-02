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Регион
2 января, 11:37

Более 600 машин скопилось в очереди у Крымского моста

Днём 2 января на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани наблюдаются огромные автомобильные очереди. По данным на 13:00 мск, там скопилось более 600 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 235 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около часа с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Чёрного моря. Кроме того, у берегов Севастополя были сбиты четыре воздушные цели.

Силы ПВО поразили два украинских дрона над акваторией Чёрного моря
Силы ПВО поразили два украинских дрона над акваторией Чёрного моря
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Rosavtodor.ru

Алёна Зиновьева
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