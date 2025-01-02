Нетаньяху выписали из больницы после операции по удалению простаты

29 декабря стало известно о проведении Нетаньяху успешной операции на предстательной железе . Врачи поставили ему диагноз — доброкачественная доброкачественная гиперплазия, что потребовало хирургического вмешательства под общим наркозом. Временное исполнение обязанностей главы правительства взял на себя министр юстиции Ярив Левин.

На следующий день после вмешательства Нетаньяху ненадолго покинул клинику, чтобы присутствовать на важном голосовании в Кнессете (парламент) по законопроекту, связанному с бюджетом. В преддверии голосования правящая коалиция была на грани раскола из-за отказа некоторых депутатов поддержать документ. Решение одобрить бюджетный законопроект, принятое с минимальным перевесом в один голос, стало возможным лишь благодаря неожиданному появлению Нетаньяху в Кнессете. После мимолётного возвращения в рабочие будни, премьер-министр уехал в больницу, где продолжил восстановление.