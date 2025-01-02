В США допустили, что Киеву запретят пытаться вернуть утраченные территории силой
Дипломат Волкер: Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Киев может столкнуться с возможным требованием не пытаться вернуть территории, перешедшие под контроль ВС России за время специальной военной операции. Об этом заявил в интервью украинскому порталу Liga.net американский дипломат, бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
«Мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине [земли] не будут возвращены военным путём», — заявил он.
При этом Волкер отметил, что на Западе не станут официально признавать территориальные приобретения российской стороны.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Подоляк сделал провокационное заявление, отвергнув возможность начала переговоров с РФ. По его словам, контакты о мире невозможны, так как Москва ещё не заплатила достаточно высокую цену. В Госдуме заявление Подоляка назвали криком о помощи к Западу.
X / Kurt Volker