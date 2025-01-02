В США допустили, что Киеву запретят пытаться вернуть утраченные территории силой

Киев может столкнуться с возможным требованием не пытаться вернуть территории, перешедшие под контроль ВС России за время специальной военной операции. Об этом заявил в интервью украинскому порталу Liga.net американский дипломат, бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине [земли] не будут возвращены военным путём», — заявил он.