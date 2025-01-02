Сотрудница продуктового магазина пострадала при атаке ВСУ в Курской области
Хинштейн: В результате удара ВСУ по селу в Курской области пострадала женщина
В результате ракетного удара ВСУ по населённому пункту Ивановское в Курской области пострадала женщина. Ей была предоставлена необходимая медицинская помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора региона Александра Хинштейна.
Последствия ракетного удара ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«За медицинской помощью обратилась сотрудница магазина «Пятёрочка», пострадавшего от удара. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу», — написал Хинштейн.
В публикации также сообщается о значительных повреждениях жилой инфраструктуры. В многоэтажном доме выбиты окна, а также пострадали семь частных домов. Кроме того, повреждения затронули здания школы, аптеки, продуктового магазина и пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.
Напомним, сегодня, 2 января, ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
Telegram / Александр Хинштейн