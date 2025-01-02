Сотрудница продуктового магазина пострадала при атаке ВСУ в Курской области

В результате ракетного удара ВСУ по населённому пункту Ивановское в Курской области пострадала женщина. Ей была предоставлена необходимая медицинская помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора региона Александра Хинштейна.

Последствия ракетного удара ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«За медицинской помощью обратилась сотрудница магазина «Пятёрочка», пострадавшего от удара. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу», — написал Хинштейн.