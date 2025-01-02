В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Александра Гусева.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от властей. По словам Гусева, силы ПВО наготове.