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Регион
2 января, 18:23

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Александра Гусева.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от властей. По словам Гусева, силы ПВО наготове.

Сотрудница продуктового магазина пострадала при атаке ВСУ в Курской области
Сотрудница продуктового магазина пострадала при атаке ВСУ в Курской области

А ранее Life.ru сообщал о нанесении ВСУ ракетного удара по селу Ивановское в Курской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Мария Любицкая
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