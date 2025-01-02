В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Александра Гусева.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от властей. По словам Гусева, силы ПВО наготове.
А ранее Life.ru сообщал о нанесении ВСУ ракетного удара по селу Ивановское в Курской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
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