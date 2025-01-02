Финская Fingrid просит арестовать танкер Eagle S из-за диверсии с кабелем

Финская компания Fingrid, управляющая электросетями, требует наложить арест на танкер Eagle S. Причиной стали подозрения в умышленном повреждении подводного кабеля EstLink 2. Об этом информирует агентство Reuters.

Напомним, 25 декабря кабель EstLink 2, проложенный по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, экстренно отключили. Финские полиция и пограничники задержали танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, по подозрению в причастности к инциденту. Позже выяснилось, что эстонские компании зафиксировали повреждение трех кабелей между двумя странами. Случай классифицируют как диверсию.