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Регион
3 января, 04:56

Правоохранители Южной Кореи приостанавливают попытку ареста президента

Юн Сок Ёль. Обложка © korea.net

Юн Сок Ёль. Обложка © korea.net

Прибывшие арестовывать президента страны Юн Сок Ёля сотрудники Управления антикоррупционных расследований и полиции решили приостановить исполнение ордера. Об этом сообщает агентство News1.

Несколько часов представители объединённой следственной группы общались со службой охраны президента, но их так и не пустили на территорию его резиденции для обыска.

Охрана помешала следствию обыскать резиденцию президента Южной Кореи
Охрана помешала следствию обыскать резиденцию президента Южной Кореи

Попытку арестовать президента Южной Кореи правоохранительные органы предприняли 3 января, прибыв к его резиденции с соответствующим ордером. Однако сначала им препятствовали военные, а затем — личная охрана главы государства.

Артур Лапсаков
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