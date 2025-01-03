Правоохранители Южной Кореи приостанавливают попытку ареста президента

Прибывшие арестовывать президента страны Юн Сок Ёля сотрудники Управления антикоррупционных расследований и полиции решили приостановить исполнение ордера. Об этом сообщает агентство News1.

Несколько часов представители объединённой следственной группы общались со службой охраны президента, но их так и не пустили на территорию его резиденции для обыска.