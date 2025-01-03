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Регион
3 января, 03:43

Охрана помешала следствию обыскать резиденцию президента Южной Кореи

Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля не позволила следователям провести обыск в его резиденции в Сеуле. Об этом 3 января сообщило агентство Yonhap. В публикации указано, что сотрудники безопасности отказали в доступе к зданию, несмотря на наличие ордера.

Руководитель охраны лично ознакомился с документом, но всё же не разрешил провести обыск. По закону, ордер должен быть предъявлен самому подозреваемому, однако следователи не смогли попасть внутрь резиденции.

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Позже лидер фракции Демократической партии «Тобуро» в Национальном собрании Пак Чхан Дэ заявил, что те, кто препятствует исполнению ордера, могут быть наказаны за неповиновение или соучастие в мятеже. Он призвал охрану сотрудничать со следствием.

Напомним, правоохранительные органы прибыли в резиденцию главы государства с ордером на арест. Спецслужба CIO, расследующая преступления высокопоставленных лиц, пыталась выполнить судебное требование. Эта попытка вызвала конфликт между армией и полицией у здания резиденции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Tsuguliev

Лия Мурадьян
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