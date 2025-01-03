Охрана помешала следствию обыскать резиденцию президента Южной Кореи

Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля не позволила следователям провести обыск в его резиденции в Сеуле. Об этом 3 января сообщило агентство Yonhap. В публикации указано, что сотрудники безопасности отказали в доступе к зданию, несмотря на наличие ордера.

Руководитель охраны лично ознакомился с документом, но всё же не разрешил провести обыск. По закону, ордер должен быть предъявлен самому подозреваемому, однако следователи не смогли попасть внутрь резиденции.