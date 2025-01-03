«Ситуация уникальна»: Токаев указал на непобедимость России в военном отношении

В военном отношении Россия является непобедимым государством. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Украина с западной помощью пытается не потерпеть поражение в конфликте.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть её», — сказал казахстанский лидер в интервью газете Ana tili.

Токаев добавил, что решение конфликта зависит от «воли и желания глав конфликтующих стран», а также следующего президента США Дональда Трампа. По словам президента Казахстана, Астана с начала боевых действий выступает за переговоры, при этом в посредники не напрашивается, но готова прийти на помощь.

Также Токаев отметил, что напряжённость на международной арене влияет на торговые и политические отношения Казахстана с рядом государств, однако Астана нацелена на взаимовыгодные и прагматичные связи со всеми заинтересованными странами.