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3 января, 05:16

«Ситуация уникальна»: Токаев указал на непобедимость России в военном отношении

Токаев вновь назвал Россию непобедимой в военном отношении

В военном отношении Россия является непобедимым государством. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Украина с западной помощью пытается не потерпеть поражение в конфликте.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть её», — сказал казахстанский лидер в интервью газете Ana tili.

Токаев добавил, что решение конфликта зависит от «воли и желания глав конфликтующих стран», а также следующего президента США Дональда Трампа. По словам президента Казахстана, Астана с начала боевых действий выступает за переговоры, при этом в посредники не напрашивается, но готова прийти на помощь.

Также Токаев отметил, что напряжённость на международной арене влияет на торговые и политические отношения Казахстана с рядом государств, однако Астана нацелена на взаимовыгодные и прагматичные связи со всеми заинтересованными странами.

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Напомним, в октябре Токаев уже заявлял о непобедимости России в военном отношении. Тогда он пояснил, что это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением страны политики президента Владимира Путина, и самой историей. В сентябре же президент Казахстана транслировал эту мысль в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Никита Никонов
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