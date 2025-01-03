Украинская сборная снялась с «Тур де Ски» в Италии
Сборная Украины по лыжным гонкам устроила переполох, решив сняться с соревнований «Тур де Ски» в полном составе. 1 января все пять украинских участников многодневки не вышли на старт гонки в итальянском Тоблахе. Ситуацию прокомментировал главный тренер национальной команды Александр Пуцко.
«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — процитировало Пуцко издание Dagbladet.
Сообщается, что украинская сторона не предупредила организаторов о своём решении прекратить участие в соревнованиях. Несмотря на это, гонка прошла в плановом режиме. Многодневка завершится 5 января.
Напомним, что в конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Это решение действует как минимум до конца сезона-2024/25. Тем временем в РФ для спортсменов проводят свои соревнования, которые ничуть не уступают международным. В Федерации лыжных гонок (ФЛГР) уверены, что иностранцы следят за ними и «завидуют».
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