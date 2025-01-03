Украинская сборная снялась с «Тур де Ски» в Италии

Сборная Украины по лыжным гонкам устроила переполох, решив сняться с соревнований «Тур де Ски» в полном составе. 1 января все пять украинских участников многодневки не вышли на старт гонки в итальянском Тоблахе. Ситуацию прокомментировал главный тренер национальной команды Александр Пуцко.

«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — процитировало Пуцко издание Dagbladet.