«Это бред»: В Госдуме отреагировали на ультиматум Зеленского европейским странам
Депутат Чепа усомнился в эффективности ультиматума Зеленского к ЕС
Ультиматум Владимира Зеленского о возвращении украинских беженцев в обмен на поставки систем ПВО не возымеет эффекта. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Никто на такое не согласится, как он вернёт их всех? Это бред. Не он их отправлял за границу, а они от него сбежали с Украины и никогда никуда не вернутся», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, в ходе телемарафона Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум по поводу возвращения украинских беженцев в Незалежную. По словам главаря киевского режима, европейские чиновники обращались к нему с просьбой призвать украинских беженцев, которые не смогли устроиться на работу в ЕС, вернуться на родину. Также в ходе телемарафона Зеленский рассказал, что должно произойти, чтобы он баллотировался на второй президентский срок.
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