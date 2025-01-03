С опытом работы в «Арсенале»: «Спартак» нашёл нового спортивного директора

Испанец Франсис Кахигао официально занял должность спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе команды красно-белых.

«55-летний испанский специалист с опытом работы в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае» уже приступил к обязанностям в нашем клубе», — говорится в сообщении.

В ноябре 2024 года португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора команды красно-белых. Решение было принято по соглашению двух сторон. Специалист занимал эту должность с декабря 2023 года.

Франсис Кахигао работал в английском «Арсенале» с 1997 по 2020 года, в том числе руководил отделом международного скаутинга. Кроме того, он был техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».