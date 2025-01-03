Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 января, 12:07

С опытом работы в «Арсенале»: «Спартак» нашёл нового спортивного директора

Испанец Франсис Кахигао назначен спортивным директором ФК «Спартак»

Франсис Кахигао. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sport_express

Франсис Кахигао. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sport_express

Испанец Франсис Кахигао официально занял должность спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе команды красно-белых.

«55-летний испанский специалист с опытом работы в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае» уже приступил к обязанностям в нашем клубе», — говорится в сообщении.

В ноябре 2024 года португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора команды красно-белых. Решение было принято по соглашению двух сторон. Специалист занимал эту должность с декабря 2023 года.

Франсис Кахигао работал в английском «Арсенале» с 1997 по 2020 года, в том числе руководил отделом международного скаутинга. Кроме того, он был техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

Сержиу Консейсау стал главным тренером футбольного клуба «Милан»
Сержиу Консейсау стал главным тренером футбольного клуба «Милан»

А ранее Life.ru писал, что экс-игрок «Спартака» Ари был назначен спортивным директором клуба Первой лиги «Торпедо». Эксперты считают, что бразильский нападающий, обладая богатым опытом в российском футболе, сможет внести свежие идеи в управление командой.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar