Аналитики рассказали об изменениях Минобороны после прихода Белоусова

Назначенный весной 2024 года на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов меняет российскую военную машину в рекордные сроки. Об этом пишет издание «Взгляд».

«Выдвижение кандидатуры Белоусова на этот пост во многом связано с тем, что всему оборонному блоку в современных реалиях необходимо грамотное экономическое руководство», — заявил политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.

По его словам, формат боевых действий меняется — появились новые виды вооружений, в частности, беспилотники, которые фактически перевернули и тактику, и стратегию боёв. В связи с чем военному ведомству необходима цифровизация. Белоусов же на своём предыдущем посту курировал в том числе создание беспилотных систем, что сыграет на руку российским военным.

Также другие аналитики издания отметили, что после прихода Белоусова произошли важные кадровые перестановки. Они помогли заметно изменить подход Минобороны ко многим вопросам. В частности, военное министерство стало активнее взаимодействовать с «народным ВПК».