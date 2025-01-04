Белый дом словом из трёх букв ответил на бунт Трампа из-за планов приспустить флаги на инаугурации

Американское правительство не изменит решения о приспущенных в память о 39-м президенте США Джимми Картере флагах из-за инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.