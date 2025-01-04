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4 января, 01:03

Белый дом словом из трёх букв ответил на бунт Трампа из-за планов приспустить флаги на инаугурации

Белый дом не стал менять решение о приспущенных флагах из-за инаугурации Трампа

Американское правительство не изменит решения о приспущенных в память о 39-м президенте США Джимми Картере флагах из-за инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет», — коротко ответила Жан-Пьер на вопрос о вероятности изменения решения.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что и речи быть не может о приспущенных американских флагах во время его инаугурации, несмотря на недавнюю смерть 39-го президента США Джимми Картера, отошедшего в мир иной в возрасте 100 лет. В связи с его кончиной в Америке 9 января объявлен траур. После этого флаги будут приспущены на протяжении 30 дней.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Владимир Озеров
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