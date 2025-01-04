Многодетного отца из Узбекистана осудили за участие в СВО

Андижанский городской суд Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырём годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Суд установил, что в апреле 2023 года осуждённый выехал в Россию на заработки, но позже решил присоединиться к СВО. В июле он заключил контракт с Минобороны РФ, прошёл военную подготовку и отправился на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан и сообщил правоохранительным органам о своём участии в боевых действиях.