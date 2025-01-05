В Тбилиси 38-й день продолжаются массовые акции протеста

В Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты с требованием проведения новых парламентских выборов в Грузии, передаёт телеканал «Мтавари архи».

Акции проходят уже 38-й день подряд. Участники вновь перекрыли прилегающий к зданию парламента проспект Руставели, создавая значительные транспортные затруднения в центре города.

Как сообщил телеканал, протестующие настаивают на назначении повторных выборов и освобождении всех граждан, которые, по их мнению, были незаконно задержаны в ходе предыдущих митингов.