Над Брянской областью ночью уничтожили 13 украинских БПЛА
13 украинских беспилотников самолётного типа уничтожили средства ПВО над Брянской областью, передаёт глава региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», — заявил Богомаз.
Также этой ночью дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами было сбито два беспилотника. В Таганроге и селе Новобессергеновка повреждены жилые дома и машины.
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