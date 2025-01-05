Над Брянской областью ночью уничтожили 13 украинских БПЛА

13 украинских беспилотников самолётного типа уничтожили средства ПВО над Брянской областью, передаёт глава региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», — заявил Богомаз.