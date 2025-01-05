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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 января, 00:54

Над Брянской областью ночью уничтожили 13 украинских БПЛА

13 украинских беспилотников самолётного типа уничтожили средства ПВО над Брянской областью, передаёт глава региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», — заявил Богомаз.

Семь квартир пострадали в белгородском посёлке после налёта дронов ВСУ
Семь квартир пострадали в белгородском посёлке после налёта дронов ВСУ

Также этой ночью дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами было сбито два беспилотника. В Таганроге и селе Новобессергеновка повреждены жилые дома и машины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Полина Никифорова
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