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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 января, 03:07

Над Ростовской областью ночью сбили 37 украинских беспилотников

В небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объём ущерба уточняется. Но главное, что по данным оперативных служб никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Семь квартир пострадали в белгородском посёлке после налёта дронов ВСУ
Семь квартир пострадали в белгородском посёлке после налёта дронов ВСУ

Также 13 украинских дронов этой ночью ликвидировали в Брянской области. В результате атаки пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, разрушения отсутствуют.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Полина Никифорова
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