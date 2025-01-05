Над Ростовской областью ночью сбили 37 украинских беспилотников

В небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объём ущерба уточняется. Но главное, что по данным оперативных служб никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.