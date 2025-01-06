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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 января, 21:06

В зоне СВО погиб поэт-песенник, написавший более 100 текстов для звёзд эстрады

Под украинским артобстрелом в зоне СВО погиб поэт-песенник Олег Гегельский

Олег Гегельский. Фото © VK / Олег-Эвокат Гегельский

Олег Гегельский. Фото © VK / Олег-Эвокат Гегельский

В зоне СВО погиб российский поэт, член Союза писателей России, ветеран боевых действий и инструктор по выживанию Олег Гегельский. Об этом сообщает RT со ссылкой на его жену Полину Гегельскую.

Это случилось 3 декабря во время выполнения боевой задачи. Гегельский попал под обстрел украинской артиллерии, ранение оказалось смертельным.

«Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало», — рассказала его жена.

В зоне СВО погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев
В зоне СВО погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев

Гегельский написал более 100 стихотворений, строки которых в итоге стали текстами песен Николая Носкова, Анжелики Варум, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и других известных российских певцов и певиц.

60-летний Олег Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. У него остался 10-летний сын.

Ранее в зоне спецоперации в возрасте 43-х лет погиб экс-игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. Известно, что его тело до сих пор не смогли забрать с поля боя, поскольку в этих местах всё ещё продолжают вести активные боевые действия.

Владимир Озеров
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