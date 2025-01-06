В зоне СВО погиб поэт-песенник, написавший более 100 текстов для звёзд эстрады

В зоне СВО погиб российский поэт, член Союза писателей России, ветеран боевых действий и инструктор по выживанию Олег Гегельский. Об этом сообщает RT со ссылкой на его жену Полину Гегельскую.

Это случилось 3 декабря во время выполнения боевой задачи. Гегельский попал под обстрел украинской артиллерии, ранение оказалось смертельным.

«Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало», — рассказала его жена.

Гегельский написал более 100 стихотворений, строки которых в итоге стали текстами песен Николая Носкова, Анжелики Варум, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и других известных российских певцов и певиц.