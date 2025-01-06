В Германии проболтались, как до сих пор закупают у России энергоносители

Германия всё ещё покупает у России энергоносители с помощью посредников. Об этом сообщил на странице в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, ссылаясь на экс-министра финансов ФРГ Оскара Лафонтена.