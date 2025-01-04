На Западе раскрыли хитрую схему ЕС с российским газом
Аналитик Меркурис: ЕС выдаёт газ из России за катарский или американский
Российский газ в странах ЕС выдают за поставляемый из Катара и США. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Корабль может выйти из России, а потом в Тихом океане внезапно изменить курс и отправиться в Катар или куда-то ещё. Тогда внезапно газ, который он мог загрузить в России, становится катарским газом», — объяснил эксперт.
По его словам, это технически сложно, но не является невозможным.
При этом Меркурис утверждает, что большая часть циркулирующего в ЕС газа на самом деле не из США или Катара, а из РФ.
Напомним, что Газпром с 1 января остановил поставки газа в ЕС через Украину из-за нежелания Киева продлевать договор. В связи с этим европейским странам приходится выкручиваться. В Бундестаге в ответ на это призвали перестать финансировать Украину и открыть «Северный поток», а в Словакии начали требовать с Киева компенсацию.
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