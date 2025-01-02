Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз
Bruegel: РФ стала вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС в 2024-м, обогнав США
По итогам 2024 года Россия заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков газа в ЕС, обогнав США. Об этом следует из анализа аналитической компании Bruegel.
Всего в ЕС по импорту было доставлено за год 297,9 миллиарда кубометров газа, передаёт РИА «Новости». Из них 54,45 миллиарда Евросоюз приобрёл у России, что на 21% больше, чем объёмы за 2023 год. В результате доля страны на местном рынке возросла с 14,2 до 18,3%.
Однако первое место среди крупнейших поставщиков газа всё же заняла Норвегия, отправившая 93,3 миллиарда кубометров годом ранее. Таким образом на страну пришлось 31,3% всего импортированного газа. В то же время США сократили поставки почти на 18% — до 51,3 миллиарда кубометров.
Напомним, что «Газпром» прекратил поставку российского голубого топлива через Украину с 1 января. Соглашения с украинской стороной о транзите российского газа в Европу прекратило действие и утратило для холдинга как технические, так и юридические возможности для транспортировки по данному маршруту. Это случилось в очень непростой для Европы момент, когда запасы газа заканчиваются куда быстрее, чем обычно. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти.
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