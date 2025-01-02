Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз

По итогам 2024 года Россия заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков газа в ЕС, обогнав США. Об этом следует из анализа аналитической компании Bruegel.

Всего в ЕС по импорту было доставлено за год 297,9 миллиарда кубометров газа, передаёт РИА «Новости». Из них 54,45 миллиарда Евросоюз приобрёл у России, что на 21% больше, чем объёмы за 2023 год. В результате доля страны на местном рынке возросла с 14,2 до 18,3%.