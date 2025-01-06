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Регион
6 января, 06:59
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Пулемётный завод Дегтярёва подал новый иск к Минобороны России

Завод имени В. А. Дегтярёва в городе Ковров Владимирской области направил на рассмотрение суда второй иск с требованием взыскать с Министерства обороны России более 100 млн рублей. Это следует из материалов дела, которые оказались в распоряжении ТАСС.

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос <...> о взыскании 100 569 849 руб. 71 коп., <...> определила принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — сказано в определении суда о назначении заседания на основании поданной жалобы.

В конце декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы уже взыскал с военного ведомства в пользу пулемётного завода 146 млн рублей задолженности. Причины тяжб предприятия с Минобороны неизвестны.

Главы трёх заводов украли 811 млн на контрактах с Минобороны, к ним нагрянули с обысками
Главы трёх заводов украли 811 млн на контрактах с Минобороны, к ним нагрянули с обысками

А ранее Life.ru писал, что три бизнесмена через процедуру банкротства украли имущественные комплексы, которые принадлежали ведомству. Объекты находятся в Москве и Балашихе. Мужчины организовали подложные торги. Организатором всей мошеннической схемы стал Сергей Овчинников. В его отношении также возбудили уголовное дело.

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Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Андрей Бражников
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