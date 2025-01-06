Пулемётный завод Дегтярёва подал новый иск к Минобороны России

Завод имени В. А. Дегтярёва в городе Ковров Владимирской области направил на рассмотрение суда второй иск с требованием взыскать с Министерства обороны России более 100 млн рублей. Это следует из материалов дела, которые оказались в распоряжении ТАСС.

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос <...> о взыскании 100 569 849 руб. 71 коп., <...> определила принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — сказано в определении суда о назначении заседания на основании поданной жалобы.

В конце декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы уже взыскал с военного ведомства в пользу пулемётного завода 146 млн рублей задолженности. Причины тяжб предприятия с Минобороны неизвестны.