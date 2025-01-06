На Байдена подали в суд за блокировку слияния Nippon Steel и U.S. Steel
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Японский концерн Nippon Steel и американский сталелитейный гигант U.S. Steel подали совместные иски против президента США Джо Байдена, который решил заблокировать сделку между ними. В опубликованном совместном заявлении говорится, что компании обратились за защитой своих интересов в апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании.
«Nippon Steel и U.S. Steel подают несколько исков в ответ на неправомерное вмешательство в предполагаемое приобретение U.S. Steel», — сообщили корпорации из Японии и США.
Так, в первом иске Nippon Steel и U.S. Steel просят суд отменить решение Байдена, усмотрев в его действиях нарушение конституционных гарантий. Второе разбирательство касается металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW, руководство которых, предположительно, сорвало сделку, применив «незаконные и скоординированные действия».
Напомним, ранее Джо Байден заблокировал сделку, запретив Nippon Steel почти за 15 миллиардов долларов приобрести U.S.Steel. В ответ глава американской компании заявил, что президент США сделал «позорный и коррумпированный» шаг. А до этого Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США.