Милонов в сочельник небезрезультатно прошёлся по притонам
Милонов в сочельник ликвидировал притон с нелегалами
Депутат Госдумы Виталий Милонов продолжает свой новогодний рейд по борделям. Как и обещал, в праздники вместо отдыха он «накрывает» нелегалов. На этот раз, с его лёгкой руки приостановлена деятельность притона, куда селили граждан без документов и регистрации.
Депутат Госдумы Виталий Милонов проводит рейды по борделям и притонам. Видео © Telegram / Виталий Милонов
«Даже в Рождественский сочельник продолжаем работу — ликвидировали притон на ул. Варшавская, дом 22, где жили десятки людей без документов и регистрации», — написал Милонов у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказал, как депутаты Госдумы планируют встретить Новый год и провести зимние праздники. Тогда Виталий Милонов и объявил, что в начале января хочет провести рейды по закрытию вейп-шопов и борделей. За эти каникулы он уже успел навестить одного «проститута», который промышлял нелегальной деятельностью.
Telegram / Виталий Милонов