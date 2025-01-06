Милонов в сочельник небезрезультатно прошёлся по притонам

Депутат Госдумы Виталий Милонов продолжает свой новогодний рейд по борделям. Как и обещал, в праздники вместо отдыха он «накрывает» нелегалов. На этот раз, с его лёгкой руки приостановлена деятельность притона, куда селили граждан без документов и регистрации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов проводит рейды по борделям и притонам. Видео © Telegram / Виталий Милонов

«Даже в Рождественский сочельник продолжаем работу — ликвидировали притон на ул. Варшавская, дом 22, где жили десятки людей без документов и регистрации», — написал Милонов у себя в телеграм-канале.