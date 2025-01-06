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6 января, 19:05

Милонов в сочельник небезрезультатно прошёлся по притонам

Милонов в сочельник ликвидировал притон с нелегалами

Депутат Госдумы Виталий Милонов продолжает свой новогодний рейд по борделям. Как и обещал, в праздники вместо отдыха он «накрывает» нелегалов. На этот раз, с его лёгкой руки приостановлена деятельность притона, куда селили граждан без документов и регистрации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов проводит рейды по борделям и притонам. Видео © Telegram / Виталий Милонов

«Даже в Рождественский сочельник продолжаем работу — ликвидировали притон на ул. Варшавская, дом 22, где жили десятки людей без документов и регистрации», — написал Милонов у себя в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru рассказал, как депутаты Госдумы планируют встретить Новый год и провести зимние праздники. Тогда Виталий Милонов и объявил, что в начале января хочет провести рейды по закрытию вейп-шопов и борделей. За эти каникулы он уже успел навестить одного «проститута», который промышлял нелегальной деятельностью.

Обложка ©

Telegram / Виталий Милонов

Александра Мышляева
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