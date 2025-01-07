Десятки бойцов элитной бригады ВСУ не вернулись на Украину после обучения во Франции
AFP: ВС Франции признали дезертирство бойцов элитной бригады ВСУ «Анна Киевская»
Французское военное командование подтвердило, что десятки бойцов элитной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали ещё во время обучения, дабы не возвращаться на родину для отправки на передовую. Впрочем, считают в Пятой республике, число подобных случаев является сравнительно небольшим, передаёт AFP.
«Были зафиксированы случаи дезертирства, которые являются незначительными по сравнению с количеством подготовленных военнослужащих», — цитирует агентство представителя ВС.
Во Франции напомнили, что в период обучения украинцы могли покидать казармы и беспрепятственно выходить в город. При этом у местного прокурора нет полномочий для ареста дезертиров.
Ранее сообщалось, что всего ряды бригады самовольно могли покинуть около 1700 человек. Большинство бойцов дезертировали уже после прибытия на Украину по окончании обучения. В ситуацию был вынужден вмешаться даже главком ВСУ.
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