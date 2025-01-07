Французское военное командование подтвердило, что десятки бойцов элитной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали ещё во время обучения, дабы не возвращаться на родину для отправки на передовую. Впрочем, считают в Пятой республике, число подобных случаев является сравнительно небольшим, передаёт AFP.

«Были зафиксированы случаи дезертирства, которые являются незначительными по сравнению с количеством подготовленных военнослужащих», — цитирует агентство представителя ВС.