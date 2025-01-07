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7 января, 11:50

Украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, несмотря на отмену праздника

Финансист Антонов: Украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января

Несмотря на распоряжение Киева праздновать Рождество на западный манер 25 декабря, жители Украины продолжают отмечать православный праздник 7 января. Об этом рассказал блогер, финансист и общественный деятель Алексей Антонов, ссылаясь на статистику запросов Google.

По его словам, за минувшие сутки первым в топе запросов Интернет-пользователей стал «с Рождеством». Также в канун светлого праздника среди популярных запросов в поисковике оказались «открытки с Рождеством Христовым» и «поздравление с Рождеством». Все они на русском языке.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский официально перенёс Рождество на Украине с 7 января на 25 декабря. По мнению руководителя идеологического отдела «Царьграда» Михаила Тюренкова, это унижение для миллионов верующих. Киев буквально украл праздник у людей, запретив отмечать его в привычную для православных дату.

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freepik

Ольга Сливченко
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