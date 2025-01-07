Украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, несмотря на отмену праздника

Несмотря на распоряжение Киева праздновать Рождество на западный манер 25 декабря, жители Украины продолжают отмечать православный праздник 7 января. Об этом рассказал блогер, финансист и общественный деятель Алексей Антонов, ссылаясь на статистику запросов Google.

По его словам, за минувшие сутки первым в топе запросов Интернет-пользователей стал «с Рождеством». Также в канун светлого праздника среди популярных запросов в поисковике оказались «открытки с Рождеством Христовым» и «поздравление с Рождеством». Все они на русском языке.