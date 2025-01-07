Стала известна причина гибели российского подростка на горнолыжном курорте в Турции
СМИ: Погибший в Турции российский подросток катался на лыжах за пределами трассы
Погибший на горнолыжном курорте в Турции 15-летний российский турист получил смертельные травмы, катаясь за пределами подготовленной трассы. Подробности трагедии стали известны агентству Anadolu.
Напомним, что инцидент произошёл на курорте Эрджиес в провинции Кайсери. По данным СМИ, подросток потерял равновесие в ходе одного из заездов и совершил жёсткое падение. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице. Тело россиянина будет отправлено на родину через Стамбул.
А на Ямале школьник погиб под колёсами КамАЗа во время катания с ледяной горки. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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