Стала известна причина гибели российского подростка на горнолыжном курорте в Турции

Напомним, что инцидент произошёл на курорте Эрджиес в провинции Кайсери. По данным СМИ, подросток потерял равновесие в ходе одного из заездов и совершил жёсткое падение. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице. Тело россиянина будет отправлено на родину через Стамбул.