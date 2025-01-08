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Регион
8 января, 01:04

СМИ: Многодетный отец из Петербурга убит в Чикаго при нападении бандитов

В американском городе Чикаго в результате нападения бандитов погиб уроженец Киргизии 1992 года рождения, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД республики. Неизвестные выстрелили в иностранца и угнали его машину.

По данным источников «Российской газеты», у мужчины остались жена и трое детей, которые проживают в Санкт-Петербурге. Генконсульство Киргизии наладило контакт с местными органами власти и держит ситуацию на контроле. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Приангарье мигрант прогрыз ухо подростку
В Приангарье мигрант прогрыз ухо подростку

Ранее в немецком городе Римбах мужчина ворвался с ножом в банк и взял одну из посетительниц в заложники. К счастью, преступника удалось задержать, а женщине понадобилась помощь медиков.

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Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Анатолий Цейко
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