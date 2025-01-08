СМИ: Многодетный отец из Петербурга убит в Чикаго при нападении бандитов
В американском городе Чикаго в результате нападения бандитов погиб уроженец Киргизии 1992 года рождения, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД республики. Неизвестные выстрелили в иностранца и угнали его машину.
По данным источников «Российской газеты», у мужчины остались жена и трое детей, которые проживают в Санкт-Петербурге. Генконсульство Киргизии наладило контакт с местными органами власти и держит ситуацию на контроле. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в немецком городе Римбах мужчина ворвался с ножом в банк и взял одну из посетительниц в заложники. К счастью, преступника удалось задержать, а женщине понадобилась помощь медиков.
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